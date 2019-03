Argentina: Fmi approva programma di risanamento fiscale e autorizza esborso da 10,7 miliardi di dollari (3)

- Secondo la missione dell'organismo inoltre "le autorità hanno raggiunto l'obiettivo di disavanzo primario del 2018, dimostrando la loro determinazione a eliminare la vulnerabilità associata allo squilibrio fiscale argentino" anche se, per raggiungere l'obiettivo del disavanzo primario pari a zero nel 2019 " si richiede un'ulteriore limitazione della spesa pubblica". "Tali sforzi porteranno la relazione tra prodotto interno e debito verso un decisivo ribasso", aggiunge la nota, precisando quindi ad ogni modo che "sarà fondamentale che i programmi di spesa sociale ad alto impatto siano preservati nel corso di quest'anno e oltre". Il Fondo monetario in questo senso "appoggia con fermezza gli sforzi delle autorità per mitigare l'impatto sociale delle necessarie politiche di stabilizzazione. (Brb)