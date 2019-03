Usa: candidata democratica Killibrand si impegna a perseguire case farmaceutiche per crisi oppioidi

- La senatrice democratica Kirsten Gillibrand ha detto lunedì che i produttori di farmaci dovrebbero essere perseguiti per il loro ruolo nella crisi degli oppioidi e che, se sarà eletta presidente, farà in modo che vengano accertate le responsabilità di aziende come la Purdue Pharma. "Quello che dobbiamo fare è occuparci dei produttori di farmaci, che intenzionalmente hanno reso queste droghe più forti e ora che abbiamo i documenti sappiamo che l'hanno fatto perché volevano vendite da record", ha detto durante una trasmissione in onda lunedì sera sull'emittente “Msnbc”. "Dovrebbero essere perseguiti", ha aggiunto. La famiglia Sackler, proprietaria di Purdue Pharma, ha iniziato a produrre e a commercializzare in maniera massiccia antidolorifici oppiacei, tra cui OxyContin, negli anni '90. (segue) (Was)