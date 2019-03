Forze dell’ordine: nato a Roma il Sindacato italiano militari Guardia di Finanza

- A seguito di una riunione tenutasi a Roma tra finanzieri provenienti da tutta Italia è stato fondato il Sindacato italiano militari della Guardia di Finanza. I finanzieri fondatori hanno designato come presidente Andrea Leccese, finanziere, saggista esperto di mafie, vincitore del premio Borsellino nel 2009. Eletti anche il segretario generale Cleto Iafrate e il vice segretario generale Gaetano Insinna. Sulla base della normativa vigente in materia di associazioni tra militari dalla storica sentenza della Corte costituzionale che ha cancellato il divieto di sindacalizzazione delle Forze armate, il 7 marzo è arrivato l’assenso del ministro dell’Economia e delle Finanze. Nel corso della riunione il neo eletto presidente Leccese, insieme rispettivamente al segretario e al vicesegretario Iafrate e Insinna, hanno sottolineato che “si sta fronteggiando una svolta epocale nella storia della nostra democrazia: è stato finalmente applicato l’art. 52 della Costituzione, secondo il quale ‘l’ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica’”. “La democrazia è un processo lungo ma irreversibile”, ha commentato il presidente. “I finanzieri del Sim Guardia di Finanza - è specificato nella nota a firma del segretario generale - attendono ora un’adeguata disciplina legislativa sui sindacati delle Forze armate convinti che la ‘disciplina militare’, garanzia di efficacia ed efficienza, non deve però mai tradursi in una compressione eccessiva dei diritti civili e sociali, né tantomeno favorire comportamenti in contrasto col perseguimento del bene comune”. (Ren)