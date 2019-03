Usa: Pentagono invia al Congresso lista dei progetti che potrebbero slittare dopo dichiarazione emergenza di Trump

- Il Pentagono ha consegnato lunedì al Congresso un elenco di progetti la cui realizzazione potrebbe slittare a causa del piano del presidente Trump di utilizzare 3,6 miliardi di dollari dei fondi per le costruzioni militari per realizzare il muro di frontiera tra Stati Uniti e Messico. Il documento di 21 pagine, nel qual si elencano i fondi militari per le costruzioni che potrebbero essere sfruttati per il muro, comprende strutture di manutenzione delle attrezzature, aree di addestramento e scuole militari. La consegna avviene pochi giorni dopo che il segretario alla Difesa, Patrick Shanahan, aveva promesso ai senatori che avrebbe fornito un documento del genere. "Sappiamo che il presidente Trump vuole prendere i soldi dai nostri conti della sicurezza nazionale per pagare il suo muro, e ora abbiamo una lista di alcuni dei progetti e delle operazioni di base necessarie che potrebbero essere rimandate o eliminate", ha detto il senatore democratico Jack Reed, membro della commissione dei Servizi armati del Senato. I legislatori stanno ottenendo la lista dopo aver votato una risoluzione per bloccare la dichiarazione di emergenza nazionale di Trump. Il capo della Casa Bianca venerdì scorso ha però posto il veto alla risoluzione e la Camera dei rappresentanti prevede di votare per annullare il veto il prossimo 26 marzo.(Was)