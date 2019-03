Usa-Angola: vicesegretario di Stato Sullivan elogia sforzi governo angolano contro corruzione

- Il vicesegretario di Stato Usa, John Sullivan, ha incontrato oggi a Luanda il presidente dell'Angola, João Lourenço, e il ministro degli Esteri, che ha elogiato per i loro sforzi volti a combattere la corruzione e a promuovere la governance e il dialogo con i cittadini. Lo si apprende da un comunicato stampa. Il vicesegretario Sullivan e il ministro degli Esteri Augusto hanno co-presieduto il Dialogo strategico Usa-Angola incentrato sul rafforzamento della collaborazione tra i due paesi su questioni globali e regionali, sulla cooperazione in materia di sicurezza e di applicazione della legge, commercio e investimenti e sul progresso della democrazia, della salute, dei diritti umani, e sviluppo, in particolare nella regione dell'Okavango. Il vice segretario ha anche condotto incontri con gli imprenditori statunitensi e angolani, dove ha messo in evidenza gli obiettivi statunitensi per la sua partnership con l'Angola nel contesto della strategia Usa.-Africa. Sullivan ha anche incontrato giornalisti angolani, attivisti per i diritti umani e leader giovanili. (Com)