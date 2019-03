Usa: dieci milioni di cittadini sotto allerta inondazioni nel Midwest, 3 i morti e 2 i dispersi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Più di 10 milioni di cittadini statunitensi nel Midwest e nelle Grandi Pianure rimangono sotto allerta alluvione in seguito a ciò che il National weather service, il servizio meteo nazionale, ha definito "inondazioni importanti e senza precedenti" lungo i bacini dei fiumi Missouri e Mississippi, che hanno già causato la morte di almeno tre persone e la scomparsa di altri due. Si prevede che alcune aree nel Midwest, attualmente devastate dalle inondazioni, vedranno un certo miglioramento delle condizioni nei prossimi giorni, quando l'acqua inizierà a ritirarsi e si dirigerà a valle. Le forti piogge e la neve sciolta che hanno sopraffatto il fiume Missouri, hanno costretto centinaia di famiglie a lasciare le loro case durante il fine settimana e obbligato la base che ospita il Comando strategico degli Stati Uniti a ridurre drasticamente le operazioni. Centinaia di case sono state allagate in diversi stati del Midwest. Le inondazioni hanno colpito gli stati del Nebraska, Iowa, Missouri e Kansas, ma allagamenti sono stati segnalati anche in Minnesota, South Dakota e Wisconsin. (Was)