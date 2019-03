Cdp: conclusa emissione obbligazionaria "Social" da 750 milioni di euro

- Cassa depositi e prestiti Spa (Cdp) ha lanciato oggi sul mercato dei capitali un nuovo Social Bond, coerente con le linee guida emesse dall'International Capital Markets Association (ICMA). Lo rende noto un comunicato stampa. La raccolta riveniente da tale emissione sarà utilizzata per finanziare e/o rifinanziare, in tutto o in parte, i c.d. eligible projects individuati e/o da individuare in conformità ai Social Bond Principles pubblicati dall'ICMA. Al riguardo, CDP ha predisposto e pubblicato un Green, Social and Sustainability Bond Framework al fine di garantire agli investitori trasparenza e impegno da parte di CDP relativamente a questa tipologia di emissioni obbligazionarie. Il Framework e la c.d. "Second Party Opinion", rilasciata dall'advisor indipendente Vigeo Eiris, sono a disposizione del pubblico sul sito internet di CDP (www.cdp.it). (segue) (Com)