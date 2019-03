Venezuela: Consiglio comunale Milano, sì a sostegno venezuelani, no a cittadinanza onoraria a Guaidò

- Il Consiglio comunale di Milano ha approvato all'unanimità l'ordine del giorno presentato dal consigliere della lista civica 'Beppe Sala sindaco, noi Milano', Enrico Marcora, che chiede al sindaco e alla giunta di impegnarsi per offrire al Venezuela un sostegno umanitario e che riconosce Juan Guaidò come "presidente legittimo e democratico". Dal testo è stata cancellata la richiesta del conferimento della cittadinanza onoraria di Milano a Gauidò, che non sarebbe stata votata da tutti i consiglieri del Partito democratico. "Limando quel pezzo ho consentito di avere una maggioranza certa sul voto alla mozione. Per noi il cuore della mozione è il sostegno umanitario al popolo venezuelano nella tradizione di questa città e il riconoscimento di Juan Guaidò come presidente legittimato a guidare la transizione democratica", ha spiegato a margine del voto il capogruppo dem Filippo Barberis. Il Movimento 5 Stelle e il consigliere Pd Carlo Monguzzi, presenti in Aula, non hanno voluto partecipare al voto. (segue) (Rem)