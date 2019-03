Venezuela: Consiglio comunale Milano, sì a sostegno venezuelani, no a cittadinanza onoraria a Guaidò (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Milano Progressista ha invece abbandonato l'Aula. "Si tratta di una mozione molto breve, succinta, ideologica fatta di slogan, che poco o niente articola rispetto alla crisi che vive da anni un Paese molto lontano", ha spiegato la capogruppo Anita Pirovano. "Se a qualcuno interessano i venezuelani - ha aggiunto - bisognerebbe mettere da parte le tifoserie contrapposte (di cui questa mozione è espressione) e rompere la contrapposizione di due schieramenti che non si riconoscono. Chi è interessato al popolo venezuelano deve lavorare a una 'soluzione pacifica nel rispetto dei diritti umani'". Ad abbandonare l'aula è stato anche Basilio Rizzo (Milano in Comune): "Neanche il governo italiano riconosce Guaidò come presidente. Sulle misure umanitarie sono molto d'accordo, sul riconoscimento di quello come un governo legittimo meno", ha spiegato ai giornalisti. (segue) (Rem)