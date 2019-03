Venezuela: Consiglio comunale Milano, sì a sostegno venezuelani, no a cittadinanza onoraria a Guaidò (3)

- Favorevole invece tutto il centrodestra. "Avremmo votato anche per la cittadinanza onoraria. Il sindaco chieda scusa ai cittadini e ai nuovi milanesi venezuelani, perché, sempre pronto a indire marce per la pace, la bontà e l'amore, si dissocia dal forte sostegno di Milano all'unica figura istituzionale riconosciuta nella tragedia che il Venezuela sta vivendo nel sangue", ha osservato il capogruppo della Lega Alessandro Morelli. Critico nei confronti del sindaco anche Matteo Forte (Milano Popolare): "Pisapia sul tema della cittadinanza onoraria al Dalai Lama fu più coraggioso, ci mise la faccia e venne in Aula. Sala oggi, a mezzo stampa, scarica i consiglieri eletti con la lista che porta il suo stesso nome e, come un Di Battista qualunque, non prende parte per il processo di democratizzazione del Venezuela. Abbiamo votato sì all'impegno a fare di Milano un punto di raccordo per gli aiuti umanitari, ma si è bocciato il riconoscimento pubblico di Guidò come quel presidente ad interim che solo può transitare il popolo venezuelano verso libere elezioni e l'autodeterminazione. Il mondo ci guarda e Milano è candidata ad ospitare le Olimpiadi nel 2026". (segue) (Rem)