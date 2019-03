Decretone: Pallini (M5s), si conclude battaglia combattuta con milioni di cittadini (2)

- "Ma all'interno di questo decreto", ha detto l'esponente pentastellata, "trovano spazio anche altri due importanti provvedimenti che vanno a ristabilire quel principio di equità e quei diritti cancellati in questi anni, ossia la pensione di cittadinanza e quota 100. Per questi risultati sento di dover ringraziare in primis, i tantissimi cittadini che hanno tenuto duro, nonostante vivessero in completa solitudine le loro difficoltà. Quegli stessi cittadini che hanno marciato insieme a noi per chiedere con forza di essere ascoltati, per chiedere che il reddito di cittadinanza diventasse realtà. E poi il ministro Di Maio, che ha voluto fortemente che questo provvedimento fosse tra in primi atti del governo del cambiamento e tutti i miei colleghi di Camera e Senato. Abbiamo scritto una bella pagina con il contributo di tanti - ha concluso Pallini - salutiamo questa giornata come un momento importante per il nostro popolo, al di là degli steccati ideologici o delle bandiere politiche". (Rin)