Qatar: ambasciata d'Italia firma partnership con Elite Paper Recycling per sistema riciclo carta

- In occasione del Global Recycling Day, la giornata mondiale dedicata alla sensibilizzazione sociale sui temi del riutilizzo dei materiali riciclabili e la protezione delle risorse naturali, l’ambasciata d’Italia a Doha ha firmato con l’azienda qatarina Elite Paper Recycling, pioniera nel campo del riciclo della carta in Qatar, una partnership per avviare un sistema congiunto di riciclo della carta utilizzata dalla sede diplomatica. Lo riferisce una nota dell’ambasciata d’Italia a Doha. Un impegno che non si limita tuttavia all’ambiente di lavoro dell’ambasciata d’Italia. Attraverso la partnership siglata oggi l’ambasciata intensificherà il proprio impegno di public diplomacy a favore della protezione dell’ambiente e della sostenibilità, promuovendo congiuntamente con Elite Paper Recycling iniziative di sensibilizzazione che contribuiscano a sostenere l’impegno del Qatar, in linea con la Qatar National Vision 2030, per diffondere tra le nuove generazioni maggior consapevolezza sull’importanza di preservare le risorse naturali. La partnership con Elite Paper Recycling è in linea con lo spirito del programma “Ambasciate e Consolati Verdi” promosso dal ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale e volto ad incoraggiare l’adozione da parte delle sedi diplomatiche e consolari italiane nel mondo di elevati standard di sostenibilità e di tecnologie “green”, anche in collaborazione con il settore privato. (segue) (Res)