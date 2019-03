Qatar: ambasciata d'Italia firma partnership con Elite Paper Recycling per sistema riciclo carta (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono molto orgoglioso di avviare questa partnership con Elite Paper Recycling, un’azienda qatarina pioniera nel campo del riciclo della carta e che incarna, sotto la guida lungimirante del suo giovane CEO, l’impegno delle nuove generazioni qatarine per la costruzione di un futuro più sostenibile. Con questa intesa vogliamo dimostrare in modo concreto che il riutilizzo dei materiali contribuisce ad accrescere l’efficienza dei processi lavorativi e a responsabilizzare il personale, migliorando il benessere nell’ambiente organizzativo e lavorativo", ha dichiarato l’ambasciatore d'Italia in Qatar, Pasquale Salzano. "Il nostro programma culturale - ha aggiunto - da sempre riserva una particolare attenzione per le tematiche della sostenibilità ambientale”. Lo scorso ottobre è stata organizzata la mostra "The Shapes of Water", un’esposizione di oggetti di design legati ai vari impieghi dell’acqua realizzata con La Triennale di Milano in connessione con la Qatar Sustainability Week 2018. Il 20 marzo, in occasione della Giornata del design italiano nel mondo l’ambasciata organizzerà un importante evento sul design urbano sostenibile e sulle “smart cities”, tema particolarmente rilevante in Qatar alla luce degli obiettivi della Qatar National Vision 2030 e delle grandi trasformazioni infrastrutturali che la città di Doha sta vivendo anche in vista dei Mondiali di Calcio 2022. “Le nuove generazioni, italiane e qatarine sono molto attente alle questioni ambientali e impegnate nella salvaguardia delle risorse naturali. Riteniamo importante fare la nostra parte per promuovere l’adozione di procedure nell’ambiente di lavoro che soddisfino i bisogni di produttività del presente senza compromettere le esigenze dei giovani del futuro”, ha concluso l’ambasciatore. (Res)