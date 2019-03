Cittadinanza: Pastorino (Leu), presentata interrogazione a ministro Interno su licenziamento Elizabeth Arquinigo

- Luca Pastorino, deputato e segretario di presidenza per Liberi e uguali, annuncia in una nota di aver "presentato un'interrogazione al ministro dell'Interno Salvini per chiarire il caso di Elizabeth Arquinigo, licenziata, nei giorni scorsi, dal suo lavoro di interprete dalla Questura di Milano, senza motivazioni chiare. Il tutto attraverso il contratto interrotto con un'agenzia, alimentando il dubbio che lei abbia perso il posto per la partecipazione a iniziative politiche. A corroborare questo dubbio, è la scoperta di un documento, che i suoi colleghi in Questura hanno firmato nel giorno del suo licenziamento", continua il parlamentare, "ma che a Elizabeth non era mai stato sottoposto: una dichiarazione sostitutiva in cui il lavoratore afferma, fra le altre cose, di non aver preso parte a iniziative politiche ritenute in conflitto d'interesse con la posizione ricoperta". La traduttrice, si legge nell'interrogazione, "nel corso degli ultimi mesi, prima del suo ingiustificato licenziamento, ha dialogato apertamente e a distanza con il ministro dell'Interno a cui ha inviato tre lettere per far presenti alcune criticità del decreto Sicurezza che aveva rallentato l'iter che le avrebbe consentito di ottenere la cittadinanza italiana, tentando di segnalare la situazione di difficoltà vissuta dagli stranieri che vivono e lavorano regolarmente in Italia. La dottoressa Arquinigo Pardo aveva, inoltre, pubblicato un libro, 'Lettera agli italiani come me'", è scritto nell'interrogazione, "finalizzato a sensibilizzare le istituzioni". (Com)