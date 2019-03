Brasile: industria brasiliana 18esima nel ranking dei paesi più sviluppati, fa meglio solo dell'Argentina (2)

- Secondo il rapporto la Corea del Sud è l'economia più performante, seguito da Canada e Australia. La competitività è un fattore molto importante per il settore industriale dal momento che garantisce un vantaggio competitivo nel commercio internazionale. "Il Brasile non è stato in grado di accelerare l'agenda della competitività", ha dichiarato il direttore esecutivo della ricerca, Renato da Fonseca. "L'industria brasiliana deve correre più di altri paesi se vuole andare avanti". (segue) (Brb)