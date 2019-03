Canada: principale funzionario pubblico annuncia pensionamento a sorpresa dopo accuse su caso Snc-Lavalin (2)

- Wernick ha annunciato che "si ritirerà" prima delle prossime elezioni federali. "I recenti eventi mi hanno portato a concludere che non posso servire come segretario del Privy Council e segretario al governo durante la prossima campagna elettorale", ha scritto Wernick in una lettera a Trudeau annunciando la sua decisione di ritirarsi. "Pertanto, prenderò provvedimenti per ritirarmi dal servizio pubblico ben prima che venga emesso il mandato di elezione". (segue) (Res)