Canada: principale funzionario pubblico annuncia pensionamento a sorpresa dopo accuse su caso Snc-Lavalin (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Jody Wilson-Raybould ha dichiarato il mese scorso di essere stata spostata a gennaio dal prestigioso ministero di Giustizia agli Affari dei veterani perché si era rifiutata di cedere alle pressioni fatte dall'entourage del premier per indurla ad intervenire nei procedimenti giudiziari legati alla Snc-Lavalin, implicata in un vasto scandalo di mazzette. Il primo ministro Justin Trudeau ha preso le distanze dalle accuse dell'ex rappresentante del suo governo, ma ha ammesso di aver compiuto alcuni errori nel modo in cui ha gestito la vicenda. Il premier è alle prese con una crisi di governo che gli è costata due ministri di alto profilo (Jody Wilson-Raybould e Jane Philpott che ha lasciato il Tesoro), oltre al suo principale segretario di fiducia, Gerald Butts. (Res)