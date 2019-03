Argentina: Fmi approva programma di risanamento fiscale e autorizza esborso da 10,7 miliardi di dollari

- Il Fondo monetario internazionale (Fmi) e le autorità argentine hanno raggiunto un accordo per l'esborso di una ulteriore quota da 10,7 miliardi di dollari nel quadro della terza revisione del programma di assistenza finanziaria di tipo stand-by per complessivi 57 miliardi. Lo ha reso noto oggi l'organismo di credito multilaterale attraverso una nota ufficiale nella quale si sottolineano anche "gli sforzi delle autorità e la forte determinazione per affrontare gli squilibri macroeconomici e far progredire il piano di stabilizzazione economica". Secondo il Fondo "gli elevati disavanzi fiscali ed esterni, i due squilibri al centro della crisi finanziaria del 2018, sono attualmente oggetto di una correzione significativa" e che nonostante "l'attività economica è debole ci sono buone prospettive per una ripresa graduale". (segue) (Brb)