Gli appuntamenti di domani a Torino e in Piemonte (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ore 11,30 - Palazzo civico, sala Capigruppo: Diritto di Tribuna. Petizione popolare al Consiglio comunale "Non chiudere la scuola d'infanzia Centro Europa di via Rubino, 82". Interviene il presidente del Consiglio comunale Francesco Sicari.Ore 13 - Palazzo civico, sala Capigruppo: riunione della Conferenza dei Capigruppo,Ore 14.30 - Palazzo Civico, sala Carpanini: riunione della IV Commissione (pres. Iaria). Odg: Cohousing per la disabilita': progetti e politiche all'interno del comune di Torino.Ore 16,30 - Palazzo civico, sala Orologio: Riunione della VI Commissione (pres.Federico Mensio) e la I Commissione (pres.Marco Chessa). Odg: Verifica Mozione "Efficientamento del sistema di gestione del verde della città".Ore 21 - Bagni Pubblici, via Agliè 9: presentazione del progetto community organizing sulla convivenza interreligiosa e qualità della vita nei quartieri. E' presente l'assessore Giusta. (segue) (Rpi)