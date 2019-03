Gli appuntamenti di domani a Torino e in Piemonte (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- REGIONEore 9:00, visita di Palazzo Lascaris da parte dell’Istituto Arimondi-Eula di Racconigi (Cn).Ore 9, Torino, Teatro Nuovo Torino, corso Massimo D'Azeglio 17, l'assessora Cerutti partecipa al convegno "Promuovere l'importanza delle relazioni umane" organizzato dall'Ordine degli Assistenti Sociali Regione PiemonteOre 9.45, Torino, Innovation Center-Intesa San Paolo, Corso Inghilterra 3, l'assessore De Santis porta il saluto all'evento Uli (Urban Land Insititute) "innovation and Education as drivers of the Competitivness among the Cities: Turin Case Study"Ore 10 e 15, Torino, Palazzo Lascaris, via Alfieri 15, Consiglio Regionaleore 10:00, visita di Palazzo Lascaris da parte della Scuola elementare Giachino di Torino.ore 11:00, visita di Palazzo Lascaris da parte della Scuola elementare Di Nanni di Grugliasco (To). (segue) (Rpi)