Gli appuntamenti di domani a Torino e in Piemonte (4)

- Ore 11.30, Torino, largo Turati 49, l'assessore De Santis partecipa all'inaugurazione della nuova sede di Confartigianato Imprese TorinoOre 12, Torino, via Bogino 9, Circolo dei lettori, l’assessora Parigi interviene alla conferenza stampa di presentazione di “Screenings in Turin”, appuntamento annuale organizzato da Rai Com per presentare agli operatori internazionali le novità del portfolio RaiOre 21, Torino, Bagni Pubblici di via Agliè, via Agliè 9, l’assessora Cerutti partecipa alla presentazione del progetto “Convivenza interreligiosa e qualità della vita nei quartieri: un progetto pilota di community organizing”, finanziato dalla Fondazione Crt presso l'Università di Torinoore 18:00, Accademia Albertina (via Accademia Albertina 6), Salone d’onore, il presidente del Consiglio regionale Nino Boeti interviene alla presentazione del libro “Linea, disegno, composizione” di Francesco De Bartolomeis. (Rpi)