Brasile: governo fissa criterio di "idoneità morale" per consulenti nel settore pubblico

- Il governo brasiliano ha stabilito nuovi criteri per la selezione di consulenti nell'amministrazione federale. Il decreto 9727 è stato pubblicato sull'edizione di oggi, 18 marzo, della Gazzetta ufficiale ed entrerà in vigore il 15 maggio. La misura non riguarda gli oltre 24,5 mila professionisti già contrattualizzati ma i 3700 per i quali sono in corso le selezioni, oltre che tutti i futuri consulenti. Oltre all'assenza di precedenti penali e a un profilo professionale e accademico compatibile con la nomina, tra i criteri generali per l'occupazione di posizioni e funzioni federali sono stati inserite anche "l'idoneità morale" e "la reputazione senza macchia". (segue) (Brb)