Brasile: governo fissa criterio di "idoneità morale" per consulenti nel settore pubblico (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La norma mira a selezionare la qualità dell'impiegato, sia nella parte comportamentale sia dal punto di vista professionale", ha affermato il dirigente dell'ente di controllo generale della federazione (Cgu), Wagner Rosario. Secondo il sottosegretario alla sburocratizzazione, gestione e governo digitale del ministero dell'Economia, Paulo Uebel, il decreto stabilisce solo i criteri minimi, che possono essere ulteriormente ampliati da ciascun organismo nelle selezioni. "L'obiettivo è qualificare ulteriormente l'amministrazione pubblica e impedire la nomina di persone che non abbiano un profilo adeguato", ha detto. Uebel ha spiegato che gli attuali occupanti delle posizioni e funzioni e coloro che sono nominati fino al 15 maggio, anche se non soddisfano i criteri, possono rimanere in carica. "Avremo un cambiamento graduale in tutta l'amministrazione", ha concluso. (Brb)