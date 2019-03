Infrastrutture: fonti Lega, nessuna ipotesi condono edilizio in sblocca-cantieri né in altri provvedimenti

- Fonti della Lega fanno sapere che non c'è alcuna "ipotesi di condono edilizio, né nello sblocca cantieri né in altri provvedimenti. E' una notizia infondata e senza alcun fondamento. La Lega, come noto", concludono le stesse fonti, "è contraria a ogni tipo di condono". (Rin)