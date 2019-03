Decretone: Costanzo (M5s), reddito cittadinanza misura concreta che punta su lavoro

- La deputata del Movimento cinque stelle, Jessica Costanzo, durante la discussione generale nell'Aula della Camera sul decreto per reddito di cittadinanza e quota 100, ha affermato che "il reddito di cittadinanza è una misura valida e concreta contro la povertà ad ampio raggio, perché comprende soluzioni diverse per problemi diversi: il sostegno economico è come detto l'elemento più rilevante nell'immediato, ma abbiamo puntato molto anche sul lavoro e sui percorsi formativi e occupazionali, oltre che sugli incentivi che in modo completo e differenziato faciliteranno l'incontro tra domanda e offerta di lavoro. Sono previsti incentivi per le aziende che assumono, per i tutor e le agenzie pubbliche e private che collocano il beneficiario, per le agenzie di formazione che finalmente faranno corsi utili. Grazie all'impegno profuso da tutti", ha continuato la parlamentare, "tra Senato e Camera è stato possibile inserire emendamenti che contribuiscono ad ampliare l'accesso a questo strumento e a renderlo ancor più efficace. Ad esempio, permettendo anche ai cosiddetti 'working poor' di beneficiare del reddito di cittadinanza. Non è propriamente un'ovvietà: per anni nel nostro paese abbiamo considerato 'occupati' persone che lavoravano, ma guadagnavano talmente poco da non poter neanche mettere un piatto di pasta a tavola per i propri figli. Da oggi", ha concluso Costanzo, "queste persone troveranno di nuovo lo Stato al loro fianco".(Rin)