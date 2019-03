Brasile: ministro Agricoltura prepara missione in Cina per incrementare export (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'intento principale del ministro è quello di aumentare il numero di macelli autorizzati da parte delle autorità cinesi a esportare nel paese asiatico, oggi il principale partner commerciale del Brasile. Particolare attenzione è anche rivolta all'esportazione della soia, prima voce brasiliana di export verso Pechino. L'accordo commerciale tra Cina e Stati Uniti, da mesi coinvolti in una guerra commerciale, potrebbe finire per danneggiare solo il Brasile, che finirebbe secondo nella lista di preferenze per l'import cinese di soia. Il ministro Tereza Cristina ha sottolineato l'importanza della Cina per l'agricoltura brasiliana e ha rivelato che la missione cercherà di aumentare la gamma di prodotti esportati verso il paese. (segue) (Brb)