Brasile: ministro Agricoltura prepara missione in Cina per incrementare export (3)

- I dati relativi al 2018 del ministero dell'Industria, del Commercio estero e dei Servizi mostrano che la Cina è rimasta la principale destinazione delle esportazioni brasiliane, raggiungendo i 64,2 miliardi di dollari l'anno scorso. Di recente, il ministro degli Esteri, Ernesto Araujo, ha messo in dubbio che la partnership con la Cina sarebbe vantaggiosa per il Brasile. "La Cina è diventata il principale partner commerciale del Brasile e ciò ha coinciso con un periodo di stagnazione", ha affermato. Il ministro ha detto che il Brasile vuole vendere minerale di ferro e soia, ma per questo non "venderà l'anima". Le dichiarazioni hanno irritato produttori e agricoltori. Lo stesso Bolsonaro è sceso in campo e, giovedì scorso, durante una trasmissione in diretta di Facebook, ha affermato che la Cina è un "grande partner" tanto che intende recarsi in visita nel paese nella seconda metà di quest'anno. (Brb)