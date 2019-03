Gli appuntamenti di domani a Roma e nel Lazio

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani:COMUNEAssemblea capitolina.Campidoglio (ore 14)Il sindaco di Roma Virginia Raggi partecipa all'incontro con la stampa insieme al Vicesindaco con delega alla Crescita culturale Luca Bergamo, alla Sovrintendente Maria Vittoria Marini Clarelli e al Direttore dei Musei archeologici e storico-artistici Claudio Parisi Presicce.Campidoglio (ore 9:30)Il sindaco di Roma Virginia Raggi interviene alla Cerimonia inaugurale del 150° Anniversario dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù.Ospedale Pediatrico Bambino Gesù , Auditorium S. Paolo, ia Baldelli 38 (ore 11)L'assessora alla Persona, scuola e comunità solidale Laura Baldassarre interviene a 'Per continuare a non tacere - Roma e le sue scuole ricordano Don Alberto Sardelli'.Campidoglio (ore 9:30)Presentazione "Regolamento per lo svolgimento di eventi sportivi sul territorio di Roma Capitale" e progetto "Roma Classics". Partecipano L'assessore allo Sport, politiche Giovanili e grandi eventi cittadini di Roma Capitale Daniele Frongia e il presidente della X commissione capitolina Sport, benessere e qualità della Vita Angelo Diario.Campidoglio (ore 10:30) (segue) (Rer)