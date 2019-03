Gli appuntamenti di domani a Roma e nel Lazio (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- VARIERoadshow "Fare impresa al sud si può. Gli strumenti a sostegno delle start up" promosso da Unindustria Calabria e Confindustria Reggio Calabria in collaborazione con Invitalia. Interviene Giulio Natalizia, presidente Gruppo Giovani Imprenditori di Unindustria con delega "Startup innovative e imprenditorialità giovanile".Università Luiss Guido Carli – Luiss Loft, viale Romania, 32 (ore 15:30)Incontro 'Crisi senza fine?' Tavolo di confronto su commercio, artigianato e piccole imprese, promosso dalla Lega.Palazzo Valentini, via IV Novembre 119 (ore 16)Convegno "Bullismo e Famiglia - Cosa nasconde il bullo, come reagisce la vittima".A organizzare l'evento la giornalista e scrittrice Francesca Procopio. Hanno collaborato e saranno presenti, tra gli altri, la delegata del sindaco alla legalità Arcangela Galluzzo,l'assessore alla Scuola Paolo Calicchio, la consigliera regionale Michela Califano, ilPrimo Dirigente della Polizia di Stato – Commissariato di Fiumicino Lucia Franchini.Fiumicino, Scuola Porto Romano, via G.Bignami 26 (ore 16:30)Stefano Fassina interviene alla presentazione del libro : "I Padroni della Finanza Mondiale. Lo Strapotere che ci minaccia". Dibattito con l'autore Pino Arlacchi. Presenterà l'iniziativa Enzo Pennetta.Libreria Horafelix, via Reggio Emilia 89 (ore 18)Eventi promosso dall'associazione Itaca Musical...mente, serata di musica, enogastronomia e solidarietà. Il ricavato andrà in favore dell'Associazione, che offre programmi gratuiti di informazione, prevenzione, supporto e riabilitazione rivolti a persone con disturbi della salute mentale e alle loro famiglie.Caserma Salvo D'Aquisto, via di Tor di Quinto 119 (ore 18:30) (Rer)