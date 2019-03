Immigrazione: Mediterranea Saving Humans, Mare Jonio ha salvato 49 persone da naufragio, Italia ci indichi porto sicuro

- Mediterranea Saving Humans informa, in una nota, che "la Mare Jonio, nave battente bandiera italiana impegnata nella missione di monitoraggio del Mediterraneo centrale, ha soccorso a 42 miglia dalle coste libiche 49 persone che si trovavano a bordo di un gommone in avaria che imbarcava acqua. La segnalazione era arrivata dall'aereo di ricognizione Moonbird della Ong Sea Watch che avvertiva di una imbarcazione alla deriva in acque internazionali. Mare Jonio", si legge, "si è diretta verso la posizione segnalata e, informata la centrale operativa della Guardia costiera italiana, ha effettuato il soccorso ottemperando alle prescrizioni del diritto internazionale dei diritti umani e del mare, e del codice della navigazione italiano". (segue) (Com)