Immigrazione: Mediterranea Saving Humans, Mare Jonio ha salvato 49 persone da naufragio, Italia ci indichi porto sicuro (3)

- La nota sottolinea, poi, che "abbiamo chiesto formalmente all'Italia, nostro Stato di bandiera e stato sotto il quale giuridicamente e geograficamente ricade la responsabilità, l'indicazione di un porto di sbarco per queste persone. Oggi abbiamo salvato la vita e la dignità di 49 esseri umani. Le abbiamo salvate due volte: dal naufragio e dal rischio di essere catturate e riportate indietro a subire di nuovo le torture e gli orrori da cui stavano fuggendo. Ogni giorno, nel silenzio a moltissime altre tocca questa sorte. Grazie ai nostri straordinari equipaggi di terra e di mare, alle decine di migliaia di persone che in tutta Italia ci hanno sostenuto", conclude ancora la nota, "oggi quel mare non è stato più solo cimitero e deserto". (Com)