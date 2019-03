Algeria: Bouteflika conferma che resterà al potere anche dopo la scadenza del suo mandato

- Il presidente algerino Abdelaziz Bouteflika ha confermato oggi in un messaggio che estenderà il mandato oltre la scadenza costituzionale del 28 aprile fino a quando verranno organizzate nuove elezione a seguito del processo di revisione costituzionale. “L'Algeria, nel prossimo futuro, vivrà una transizione armoniosa e vedrà la consegna delle sue redini ad una nuova generazione. Questo è l’obiettivo che mi sono impegnato a raggiungere prima della fine del mio mandato presidenziale”, ha dichiarato il presidente nella lettera divulgata in occasione della 57ma Giornata della vittoria, data che ricorda il cessate il fuoco che pose fine alla Guerra d’Algeria. Nella lettera Bouteflika ha ribadito che la “conferenza nazionale inclusiva” si “terrà molto presto” e coinvolgerà tutte le parti della società algerina. Per Bouteflika l'Algeria si sta "muovendo verso un “cambiamento del sistema di governance attraverso la conferenza nazionale inclusiva". Questo, ha aggiunto, garantirà alle persone di scegliere, tramite referendum popolare, la Costituzione che si adatta alle loro aspirazioni. La "profonda" revisione della Costituzione segnerà, secondo il capo dello Stato, l'inizio di un nuovo processo elettorale per le elezioni presidenziali, dopo il quale verrà eletto un nuovo presidente. (segue) (Res)