Venezuela: Consiglio comunale Milano, sì a sostegno venezuelani, no a cittadinanza onoraria a Guaidò (4)

- Manfredi Palmeri (Lista civica Parisi) si è detto invece soddisfatto del fatto che nella mozione sia stato lasciato il passaggio che recita che Guaidò si è insediato "in forza delle sue prerogative costituzionali". "Nel dibattito - ha osservato - è stato politicamente sbagliato che alcuni consiglieri non volessero entrare nel merito. Da Milano questa voce è inaccettabile, contro la sua storia e contro il suo profilo internazionale". La mozione presentata da Marcora impegna il sindaco e la giunta "a riconoscere il processo avviato dal presidente Juan Guaidà come un processo democratico elettivo auspicabile per il Venezuela", oltre a "creare un corridoio umanitario a Milano per accogliere e assistere i cittadini venezuelani, anche di origine italiana, provenienti dal Venezuela o da altri Paesi" e a "creare un punto di raccolta di medicinali provvedendone poi all'invio in Venezuela, in collaborazione con le associazioni dio volontariato interessate". (Rem)