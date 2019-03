Decretone: Pallini (M5s), si conclude battaglia combattuta con milioni di cittadini

- Maria Pallini, capogruppo del Movimento cinque stelle in commissione Lavoro alla Camera, durante la discussione generale in Aula sul decreto per il reddito di cittadinanza e quota 100, ha affermato che "non posso nascondere che oggi per me, per noi del M5s, e per tutti i cittadini che in questi anni hanno combattuto con noi questa battaglia, è una giornata speciale. Oggi è arrivato alla Camera il decreto contenente, tra l'altro, il reddito di cittadinanza: non una misura assistenziale, come hanno provato a dipingere in questi mesi le opposizioni", ha continuato la parlamentare, "ma una vera e propria misura economica di contrasto alla disoccupazione e, al tempo stesso, di rilancio del mondo del lavoro. Il reddito di cittadinanza è un nostro storico cavallo di battaglia. Un provvedimento che il Movimento ha pensato con il cuore tanti anni fa per liberare i cittadini italiani dalla morsa della povertà e della disperazione. La politica ha abbandonato per anni queste persone: oggi non è più così". (segue) (Rin)