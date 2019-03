Usa: Beto O'Rourke raccoglie 6,1 milioni di dollari nelle prime 24 ore di campagna elettorale

- Beto O'Rourke, candidato alle primarie democratiche per le presidenziali Usa del 2020, ha raccolto più di 6 milioni di dollari online nelle prime 24 ore, dopo aver annunciato la scorsa settimana di voler correre per la Casa Bianca. O'Rourke, astro nascente del Partito democratico che si propone come volto nuovo nel panorama politico, ha superato i suoi rivali per la nomination democratica e battuto di poco i 5,9 milioni di dollari raccolti dal senatore Bernie Sanders del Vermont. O'Rourke, il cui carisma ricorda la figura di Barack Obama, tanto da valergli il soprannome de “l'Obama bianco”, in un solo giorno ha raccolto quasi un quarto di quello che l'ex presidente degli Stati Uniti, allora senatore, riuscì a raccogliere nell'intero primo trimestre del 2007. Sanders intanto ha toccato quota 10 milioni di dollari a febbraio, in gran parte con piccoli contributi. Non c'è modo di confermare in modo indipendente i contributi iniziali dei candidati O'Rourke, Sanders e del resto degli aspiranti alla corsa presidenziale che dovranno presentare le relazioni sulla raccolta fondi alla fine di marzo. I documenti del primo trimestre saranno resi pubblici il 15 aprile. (segue) (Was)