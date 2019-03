Usa: “Wsj”, dipartimento dei Trasporti indaga su approvazione ente aviazione del Boeing 737 Max (2)

- Un gran giurì a Washington, DC, ha emesso un mandato di comparizione datato 11 marzo ad almeno una persona coinvolta nello sviluppo del 737 Max, ed è alla cerca di "documenti, tra cui corrispondenza, e-mail e altri messaggi" sullo sviluppo degli aerei 737 Max. Negli Stati Uniti è molto insolito per i pubblici ministeri federali indagare sui dettagli dell'approvazione normativa dei progetti di aeromobili commerciali, o aprire un'inchiesta per approfondire i rapporti tra la Faa e il più grande costruttore di aeromobili supervisionato dall'agenzia. Le indagini sui programmi di volo di linea o su presunte carenze nel controllo della sicurezza federale, sono tipicamente gestite come cause civili. (Was)