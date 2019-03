Brasile: ministro Agricoltura punta a recuperare l'export di carne verso gli Usa

- Il ministro dell'Agricoltura brasiliano, Tereza Cristina, incontrerà domani, 19 marzo, il capo del Dipartimento dell'agricoltura degli Stati Uniti (Usda), Sonny Perdue, nel tentativo di convincere l'amministrazione statunitense a rimuovere l'embargo sulle importazioni di carni brasiliane verso Washington. "Chiederò di ritirare la sospensione delle importazioni di carne bovina", ha detto il ministro al quotidiano "Estadao". Le spedizioni di carne bovina fresca dal Brasile verso gli Stati Uniti sono state sospese il 22 giugno 2017, per problemi tecnici sollevati dagli Stati Uniti. Da allora sia le autorità del settore pubblico brasiliano che le imprese private hanno cercato di mettere in atto tutte le modifiche necessarie per soddisfare le richieste degli Stati Uniti utili a riconquistare l'autorizzazione all'esportazione. Finora tuttavia non ci sono stati sviluppi positivi. L'incontro tra i due ministri avverrà nel corso della visita di stato del presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, negli Stati Uniti, in un clima di grande vicinanza politica, che potrebbe facilitare le discussioni in metito. Prima della messa al bando, nel 2017, il Brasile ha venduto 14 mila tonnellate di prodotto negli Stati Uniti, rispetto a 213 mila tonnellate in Cina, nello stesso periodo.(Brb)