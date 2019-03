Ue: ambasciatore Bologan, Unione militare rafforza visione coesione europea

- L'Unione europea ha bisogno di rafforzarsi come una comunità coesa e unita, grazie anche ad una politica militare che sia strumento di questa visione. Lo ha detto l'ambasciatore della Romania in Italia George Bologan in occasione della cerimonia di consegna al presidente del Comitato militare dell'Unione europea, generale Claudio Graziano, dell’onorificenza di commendatore dell'Ordine nazionale "Steaua Romaniei" conferita con decreto del presidente della Romania, Klaus Werner Iohannis. "A livello europeo abbiamo bisogno di una comunità di vita e realizzare che siamo legati da una sorte comune. Quando c'è unità di convinzione possiamo raggiungere obiettivi comuni", ha affermato Bologan che ha premieato il generale Graziano ringraziandolo a nome della Romania per il lavoro svolto alla guida dello Stato maggiore delle Forze armate italiane. "Oggi lei ricopre un ruolo prestigioso", ha aggiunto l'ambasciatore sottolineando che "vi è un legame profondo tra storia politica e militare in Europa". "Il Comitato militare dell'Ue è uno strumento essenziale per la politica estera dell'Unione e una struttura al servizio cittadino europeo - ha aggiunto -; non è un'unità di superficie ma un'infrastruttura che porta alla coesione che è il motto della nostra presidenza di turno dell'Ue". (Gad)