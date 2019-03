Siria: M5s, Orsetti ha sacrificato sua vita per difendere i migliori valori

- I senatori del Movimento cinque stelle della commissione Affari esteri di palazzo Madama esprimono, in una nota, "il sentito cordoglio alla famiglia del giovane fiorentino Lorenzo Orsetti, caduto in Siria per mano dei terroristi dello Stato islamico, contro cui aveva scelto di combattere per difendere i valori in cui credeva al punto da essere pronto a sacrificare la sua vita. I valori migliori, che lui stesso ha spiegato così", continuano i parlamentari pentastellati, "una società più giusta ed equa, l'emancipazione della donna, la cooperazione sociale, l'ecologia sociale e, naturalmente, la democrazia". (Com)