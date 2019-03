Infrastrutture: Gelmini (FI), governo cambia annunci a discapito italiani

- Mariastella Gelmini, presidente dei deputati di Forza Italia, afferma in una nota che "Conte e Di Maio annunciano per mercoledì un Cdm sblocca cantieri, ma la sensazione e che ancora non sappiano che pesci prendere. Come cantava Mina, parole parole parole. Ormai siamo abituati al governo del 'cambia annunci' tutto a discapito degli italiani che continuano a pagare tasse". (Com)