Bergamo: Fontana a 'Tavolo territoriale', infrastrutture sono priorità per il territorio

- Infrastrutture, welfare e sostegno al tessuto economico. Questi i punti che hanno caratterizzato il primo 'Tavolo territoriale' convocato da Regione Lombardia a Bergamo e al quale hanno partecipato il presidente Attilio Fontana e gli assessori Claudia Terzi (Infrastrutture trasporti e mobilita' sostenibile), Lara Magoni (Turismo, Marketing territoriale e Moda) e Davide Caparini (Bilancio, finanza e semplificazione). "Le opere infrastrutturali - ha detto il presidente Fontana - sono una priorità per il territorio di Bergamo: alcune sono state realizzate, altre sono in fase di cantierizzazione. È stato un confronto molto utile e importante perché oltre a presentare il nostro programma abbiamo voluto ascoltare tutti i soggetti attivi della società bergamasca che hanno espresso apprezzamenti, proposte e critiche per fare in modo che l'azione di Regione Lombardia possa essere più utile sul territorio". (segue) (Com)