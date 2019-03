Bergamo: Fontana a 'Tavolo territoriale', infrastrutture sono priorità per il territorio (2)

- "Non abbiamo discusso, oggi, di un'infrastruttura che non riguarda direttamente Bergamo - ha proseguito Fontana - ma che coinvolge comunque il capoluogo orobico, la Pedemontana. Siamo prossimi alla ricalendarizzazione del bando di gara per il secondo tratto". Riguardo alla 'Bergamo-Treviglio', rispondendo alle domande dei giornalisti, il presidente Fontana ha detto che, anche in questo caso, "Regione Lombardia si confronterà con i territori. Non abbiamo nessuna preclusione". (Com)