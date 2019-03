Messico: si apre gara per nuova raffineria, invitate solo le "migliori aziende del mondo"

- Il governo messicano ha annunciato l'apertura dell'asta per la costruzione di una nuova raffineria nello stato sudorientale di Tabasco, considerata elemento cruciale nella strategia di rilancio del comparto energetico nazionale. La gara, ha detto la ministro dell'Energia Rocio Nahle, è ristretta a sole quattro imprese individuate come "le migliori del mondo". Per costruire la struttura di "Dos Bocas", "sono state fatte interviste a molte imprese nel mondo, con le migliori pratiche di trasparenza e di etica e con riconosciute capacità tecniche in questo tipo di raffinerie" ha detto Nahle segnalando che i nomi delle aziende verranno rese note "in un secondo momento". Le imprese saranno anche di paesi i cui governi non promuovono né tollerano la corruzione, ha aggiunto il presidente Andres Manuel Lopez Obrador: "intendiamo moralizzare tutto ciò che è legato alla contrattazione". (segue) (Mec)