Gli appuntamenti di domani a Milano e in Lombardia

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani.COMUNEGli assessori Lorenzo Lipparini (Partecipazione, Cittadinanza attiva e Open data) e Gabriele Rabaiotti (Lavori pubblici e Casa) parteciperanno a “Seminare Cultura. I benicomuni e le pratiche creative”, un seminario pubblico di due giorni sui temi della rigenerazione urbana e dei beni comuni. L’assessore Rabaiotti interverrà alle ore 9.30, l’assessore Lipparini alle ore 14.30Palazzo della Triennale, viale Alemagna , 6Gli assessori Roberta Cocco (Trasformazione digitale e Servizi civici) e Pierfrancesco Majorino (Politiche sociali) presentano le iniziative del Comune a sostegno della genitorialità: la terza edizione del pacco dono per i nuovi dati “Benvenuti nella casa delle coccole”, la campagna di comunicazione “Io cresco” e il numero verde per aiutarei genitori a orientarsi tra i servizi a loro disposizione, i nuovi bandi per la promozione dei diritti e delle opportunità per l’infanzia e l’adolescenza finanziati attraverso i fondi della legge 285 del 1997.Palazzo Marino, sala stampa ‘Franco Brigida’, Piazza della Scala, 2 (ore 10.30)"Carlo Cattaneo e Milano: ieri e oggi" è il titolo dell'incontro che si tiene nella ricorrenza del 150esimo della morte di Carlo Cattaneo e nell’anniversario delle Cinque giornate di Milano. L'incontro sarà aperto dai saluti istituzionali del Presidente del Consiglio Comunale di Milano Lamberto Bertolé, degli assessori del Comune di Milano Lorenzo Lipparini (Partecipazione, Cittadinanza attiva e Open data) e Filippo Del Corno (Cultura) e di Stefano B. Galli, assessore all’Autonomia e Cultura, della Regione Lombardia.Sala del Consiglio di Palazzo Marino, Piazza della Scala,2 (ore 11.00)L’assessore alle Politiche del Lavoro, Attività produttive, Commercio, Moda e Design Cristina Tajani e il Console generale della Svizzera a Milano Félix Baumann presentano “SWISS DESIGN MAP”, il percorso del design svizzero in occasione della prossima Design Week.Sala stampa di Palazzo Marino Piazza della Scala, 2 (ore 12.00)Incontro dal titolo "Il testamento biologico: etica, normativa e religioni". Intervengono, tra gli altri, Arianna Censi, Vice Sindaca Città metropolitana di Milano, Lorenzo Lipparini, assessore alla Partecipazione, Cittadinanza Attiva e Open Data, del Comune di Milano.Palazzo Isimbardi, sala consiliare, via Vivaio 1 (ore 17.00)In occasione della Festa del Papà, il Comune di Milano e l’A.P.S. On-Off inaugurano l’installazione multisensoriale “Connections” di Pietro Baroni e Salvo Vitale, che sarà poi aperta gratuitamente al pubblico dal 20 marzo al 14 aprile.Sala delle Colonne di Fabbrica del Vapore, via Procaccini, 4 (ore 18.30) (segue) (Rem)