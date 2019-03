Gli appuntamenti di domani a Milano e in Lombardia (2)

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani.REGIONESi riunisce il consiglio regionalePalazzo Pirelli, via F. Filzi, 22 (ore 10.00)Gli assessori regionali Stefano Bolognini (Politiche sociali, abitative e Disabilità) e GiulioGallera (Welfare), partecipano - presso la Residenza per anziani Saccardo del Gruppo Korian – al seminario di confronto sul futuro dell'assistenza agli anziani non autosufficienti in Lombardia.Rsa Korian-Saccardo, via Saccardo, 47 (ore 10.00)Franco Lucente, capogruppo di Fratelli d'Italia, presenta la proposta di legge “sicurezza nei posti di lavoro contro le aggressioni al personale dipendente” riguardante le aggressioni fisiche e verbali ai dipendenti di aziende sanitarie. Saranno presenti i delegati della UILFPL Milano e Lombardia, che hanno collaborato alla stesura del testo.Palazzo Pirelli, Sala Giorno del Ricordo, piano -1 (ore 13.00)Conferenza stampa dal titolo "Farmaci on-line: occhio alla truffa" con Emanuele Monti,Presidente della III Commissione Sanità e Politiche Sociali di Regione Lombardia ed Annarosa Racca, Presidente Federfarma Lombardia.Palazzo Pirelli, Sala Gio Ponti, via Filzi, 22 (ore 13.00) (segue) (Rem)