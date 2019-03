Gli appuntamenti di domani a Milano e in Lombardia (3)

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani.VARIE“La Statale per i 100 anni di Paolo Grassi” è il titolo della giornata di studi organizzata dall’'Università Statale di Milano insieme al Piccolo Teatro e al Teatro alla Scala per celebrare i 100 anni dalla nascita di Paolo Grassi. Ad aprire l’incontro sarà l’intervento di Alberto Bentoglio, direttore del dipartimento di Beni culturali e ambientali della Statale. Nella seconda sessione, vi sarà una riflessione sul ruolo che l'operatore culturale svolge oggi con una tavola rotonda coordinata da Carlo Fontana, presidente di Agis, e l’intervento, tra gli altri, di Sergio Escobar, direttore del Piccolo Teatro di Milano.Università statale, aula Magna, via Festa del Perdono, 7 (ore 10.00 e ore 14.30)Primo dei Saipem Open Talks, dal titolo “investing in the future: how to take sustainability further?” per stimolare il confronto sui paradigmi di valutazione della gestione del rischio imprenditoriale e della creazione di valore da parte di un’impresa. Intervengono: Stefano Cao (CEO Saipem); Vittorio Ogliengo (BNP Paribas); Alessandro Castellano (Zurich Italia); Aldo Bonati (Etica Sgr); Lisa Jucca (Columnist Reuters Breakingviews).Temporary forum Bou-Tek, in via Gonzaga 7 (ore 17.00) (Rem)