Immigrazione: Gelmini (FI), sta facendo rotta verso Italia nuovo strumento distrazione massa governo

- Mariastella Gelmini, presidente dei deputati di Forza Italia, afferma in una nota che "sta facendo rotta verso l'Italia l'ennesimo 'strumento' di distrazione di massa del governo. Altro che sblocca cantieri e Flat tax, forse ci toccherà per giorni ripetere le estenuanti esperienze della Diciotti e Sea Watch. I migranti in arrivo", conclude la parlamentare azzurra, "non siano l'ennesimo pretesto per rimandare ciò che non deve essere rimandato: sviluppo e crescita del paese".(Com)