Roma: difficoltà a sistema identificazione portale, prolungato di una settimana termine iscrizione a nidi comunali

- Prolungato di una settimana il termine per l'iscrizione online ai nidi capitolini per il prossimo anno. Il dipartimento Servizi educativi e scolastici di Roma Capitale ha emanato infatti una determina che sposta dal 18 marzo 2019 al 25 marzo 2019 la scadenza per la presentazione delle domande online per l'iscrizione agli asili nido comunali nell'anno educativo 2019/2020. La decisione si è resa necessaria, come specificato nello stesso provvedimento, dopo che "sono state segnalate difficoltà da parte dell'utenza ad effettuare l'identificazione al portale di Roma Capitale con il Sistema pubblico di identità digitale (Spid) e, conseguentemente, la domanda online di iscrizione ai nidi". "Ritenuto che è opportuno offrire ulteriori possibilità per l'effettuazione della domanda online per l'iscrizione ai nidi capitolini agevolando l'utenza che ha incontrato le suddette difficoltà tecniche - si legge ancora nella determina - pertanto è necessario differire la scadenza del termine per la presentazione delle domande online". (nic)