Flat tax: Boccia (Pd), sono disperati e confondo gli italiani

- Francesco Boccia, deputato del Partito democratico, in diretta a "Tagadà", su La7, ha dichiarato che "ormai la strategia del governo Lega-M5s è sempre più evidente: non riuscendo a convincere gli italiani provano a confonderli, ipotizzando cifre e provvedimenti a caso. Oggi è il turno della Flat tax per le famiglie che, detta così, non ha alcun senso. O si decide di abbassare l'Irpef e allora si comincia dalle fasce più deboli e dall'aliquota più bassa, altrimenti sono parole in libertà. Provano a spostare l'attenzione su altro", ha continuato il parlamentare, "per non affrontare i gravi problemi che hanno all'interno della maggioranza e portano i ministri a esser tutti contro tutti su Autonomia, Cina, infrastrutture, lavoro e Sud. La Flat tax per le famiglie è un goffo depistaggio di Salvini", ha concluso Boccia, "già smentito da Di Maio". (Rin)