Fisco: M5s, risultati Agenzia entrate confermano giusta direzione

- I deputati del Movimento cinque stelle in commissione Finanze alla Camera affermano, in una nota, che "i primi risultati sulla lotta all'evasione fiscale ottenuti grazie allo strumento dell'e-fattura, pubblicati oggi dall'Agenzia delle entrate, ci confermano che stiamo andando nella giusta direzione: in soli due mesi sono stati scoperti e bloccati falsi crediti Iva per ben 688 milioni di euro. Tra i dati rilasciati oggi c'è anche un altro risultato importante che riguarda la pace fiscale, segnale anch'esso di come le scelte di questo governo stiano iniziando a dare risultati concreti: solo nei primi due mesi, infatti", continuano i parlamentari pentastellati, "sono arrivati nelle casse dello Stato ben 50 milioni di euro. La nostra attenzione alle imprese e ai contribuenti è massima, e non a caso stiamo lavorando per semplificare la vita di chi produce ricchezza. Accogliamo con piacere questi primi segnali positivi, ma andiamo oltre, a partire dalla proposta di legge Semplificazioni, a prima firma Ruocco, che verrà discussa alla Camera". (Com)